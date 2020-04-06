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Suudi Arabistan, Mayıs ayı petrol satış fiyatını açıklamayı erteledi

Suudi Arabistan, OPEC+ toplantısının ertelenmesinin ardından mayıs ayı petrol satış fiyatının açıklanması 10 Nisan'a erteledi.

Suudi Arabistan, Mayıs ayı petrol satış fiyatını açıklamayı erteledi
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Suudi Arabistan'dan kıdemli bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Mayıs ayı petrol satış fiyatının açıklaması 10 Nisan tarihine kadar  erteledi.

Yetkili, "Bu Aramco tarafından daha önce benzeri alınmamış bir tedbir. Mayıs ayı petrol satış fiyatı OPEC+ toplantısına bağlı  olacak. OPEC+ toplantısının başarılı olması için yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz^ diye konuştu.
     

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