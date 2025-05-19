Suudi Arabistan, SABIC’in gaz işletmesi için halka arz seçeneğini değerlendiriyor

Suudi Arabistan’ın dev petrokimya şirketi SABIC, gaz işletmesinin halka arzı için ilk adımı attı. Bloomberg’e göre şirket, Lazard, HSBC, JPMorgan ve Morgan Stanley gibi bankalarla erken aşama görüşmeler yürütüyor.

Kaynaklar, süreç henüz erken aşamada olduğu için zamanlama veya yetkilendirme konusunda nihai bir karar alınmadığını aktardı.

Bu adım, Suudi Arabistan’ın petrol dışı gelirlerini artırma ve sermaye piyasalarını derinleştirme hedefi doğrultusunda yürüttüğü özelleştirme ve halka arz stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

SABIC’in gaz biriminin potansiyel halka arzı, bölgedeki enerji piyasalarının yeniden yapılanmasında önemli bir dönüm noktası olabilir.