Tabela değişiyor: Motorine indirim geliyor!

Dizel araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Motorin fiyatlarında litre başına 89 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Benzin ve LPG için ise henüz bir indirim kararı beklenmiyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Söz konusu kararın, piyasalardaki petrol fiyatlarında düşüş ve döviz kurlarındaki hareketlilik göz önüne bulundurularak alındığı tahmin ediliyor.

30 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı 47.31 TL, Asya Yakası'nda ise motorin litre fiyatı:47.20 TL olarak açıklandı.

Ankara'da motorinin litre fiyatı, 47.98 TL iken, İzmir'de motorin litre fiyatı 48.37 TL oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları

30 Ocak 2025 itibarıyla üç büyük ilde akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.29 TL

Motorin litre fiyatı: 47.31 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.14 TL

Motorin litre fiyatı: 47.20 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.80 TL

Motorin litre fiyatı: 47.98 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.18 TL

Motorin litre fiyatı: 48.37 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL