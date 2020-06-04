TABGİS: Akaryakıttaki indirimi dağıtıcı karşılasın

04 Haziran 2020

Mehmet KARA

Akaryakıt fiyatlarının dağıtım kârından karşılanacak şekilde 17-25 kuruş indirilmesinin bayileri “büyük zarar”a uğratacağını savunan TABGİS, indirimin dağıtım şirketlerince karşılanmasını istedi.

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası’ndan (TABGİS) yapılan açıklamada, EPDK tarafından akaryakıt sektöründeki fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın, dağıtım şirketlerine yapılan uyarı neticesinde yurt genelinde akaryakıt fiyatlarının 17-25 kuruş düşürüleceği yönündeki ifadelerine dikkat çekildi.

Bayiler çok zarar eder uyarısı

EPDK Başkanı’nın duyurduğu litre başına 17-25 kuruşluk fiyat indiriminin, bayi karından karşılanacağına dikkat çekilen TABGİS Yönetim Kurulu açıklamasında, “Bu neden akaryakıt bayileri kanadında büyük bir zarar niteliği taşımaktadır” ifadesine yer verildi.

Akaryakıt bayilerinin, fiyatları belirleyici konumda olmadığını vurgulayan TABGİS yönetimi, açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirlenmekte ve tavan fiyat olarak bayilere bildirilmektedir. Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştirmekte ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını almaktadırlar.”

İndirim tutarını dağıtıcı karşılansın

Akaryakıt bayilerinin 7/24 saat aralıksız çalıştığına dikkat çekilen TABGİS açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“COVİD-19 virüsü salgını döneminde dahi akaryakıt temininde hiçbir sıkıntı yaratmayacak şekilde sahada kaldık ve hizmetimizi sürdürdük.EPDK tarafından tespit edilen bu kârın bayi dışında oluştuğu anlaşılmaktadır. Dağıtım şirketlerinin tek taraflı sebebiyet verdikleri bu durum bayilerin mevcut koşullarını daha da zorlaştıracaktır. EPDK nezdinde sadece dağıtım şirketleriyle istişare edilerek alınan karar nedeniyle, bayilerin ticari faaliyetlerinin sürdürülebilir olmaktan daha fazla uzaklaşmaması adına bu indirimin dağıtıcıların kendi paylarından karşılanmasının beklentisi içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.”