Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji liseleri açılıyor

16 Mayıs 2018

ANKARA / DÜNYA- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji alanındaki nitelikli personel açığını gidermek için yeni bir proje başlattı. “Milli Enerji Eğitim Hamlesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol ile 9 ilde 10 adet Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji lisesi açılması kararlaştırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji sektöründe donanımlı ve nitelikli insan kaynağının önemini vurgulayarak, "Meslek lisesi sadece bir okul meselesi değil, bunun ötesinde kalkınma meselesi. Amacımız, bilimsel ve teknolojik bilgiyi pratik alana taşıyarak enerjide teknoloji üretiminde yetkinliğimizi artırmak” dedi.

İmza töreninde konuşan Bakan Albayrak, enerji sektöründe donanımlı ve nitelikli insan kaynağının önemini vurgulayarak, "Milli enerji ve maden politikası Türkiye'nin gelecek hedefleriyle uyumlu şekilde hazırlandı. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için kalifiye, yetişmiş ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması da gerekiyor" dedi.

Albayrak, enerjide başlıca hedefin yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi olduğunu dile getirdi.

10 enerji lisesi

Protokolü imzalanan projeye ilişkin bilgi veren Albayrak, "Bu hiçbir maddi yatırımla ölçülemeyecek bir yatırım. 16 derslikli 10 okulun yapımı gerçekleşecek. Bunlardan 3'ü yenilenebilir enerji lisesi, diğer 7'si tabii kaynaklar lisesi olacak. İstanbul, Hatay, Trabzon, Zonguldak, Kütahya, Artvin, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Sivas'ın da yer aldığı illerimizde atölye, laboratuvar, pansiyon ve kapalı spor salonlarıyla tam donanımlı liseler kurulacak. Bu okullarımız hem enerji teknolojilerinin geliştirilmesi hem de rezerv madenciliği anlamında çok önemli bir rol ifa edecek" diye konuştu.

Meslek lisesi kalkınma meselesi

Meslek lisesi sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Meslek lisesi sadece bir okul meselesi değil, bunun ötesinde kalkınma meselesi. Amacımız, bilimsel ve teknolojik bilgiyi pratik alana taşıyarak enerjide teknoloji üretiminde yetkinliğimizi artırmak” dedi.

5 bin öğretmen mülakatı haziranda

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl 25 bin öğretmenin eğitim ailesiyle buluşacağını belirterek, Haziran ayında 5 bin adayın mülakatının yapılacağını kaydetti.