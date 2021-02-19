Talep endişeleri petrol fiyatlarını geriletti
Uluslararası piyasalarda petrol piyasalarında, ABD'nin Teksas eyaleti ve çevresinde etkili olan kutup soğuklarının getirdiği arz endişeleri yerini kapanan rafinerilerin yol açtığı talep endişelerine bıraktı.
Teksas ve civarındaki soğuk hava, ham petrol sıkıntısı nedeniyle üretimlerini durduran rafinerilerin üretime geri dönmelerini kolay olmayacağı, zaman alacağı değerlendirmeleri ham petrol talebinde zayıflama endişelerini yol açtı.
ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı varil başına 62,09 dolar seviyesine kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre 94 cent düşüşle varil başına 62,99 dolar seviyesinden işlem görüyor.
NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise 1,04 dolar kayıpla varil başına 59,48 dolar seviyesinde.
Analistler, rafinerilerin kapalı kalmalarının ABD'de ham petrol stoklarını önümüzdeki haftalarda artmasına yol açacağını, bazı rafinerilerin gelecek ay yapmayı planladıkları bahar bakımını öne çekmelerinin de talebi zayıflatacağını öngörüyorlar.
OPEC+'nın nisan ayı sonrasında arz kısıntısını gevşeteceği yönündeki haberler de petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.