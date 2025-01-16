Tat Gıda, Manisa’da güneş enerjisi santrali kuracak

Tat Gıda Sanayi AŞ, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Akçaköy’de 1,1 milyon dolar yatırımla 2.316 kilowatt pik (kWp) gücünde güneş enerjisi santrali (GES) kuracak. Bu yatırımla şirket, yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 19,49’unu yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak karbon ayak izini 1.679 ton azaltmayı hedefliyor.

Şirketin çevre dostu üretim hedeflerine uygun olarak hayata geçirdiği proje kapsamında, 27.570 metrekarelik alanda kurulacak santral, bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanarak devreye alınacak. Tat Gıda, bu santral sayesinde yıllık 3.800 megavat saat (MWh) elektrik üretecek.

Net sıfır karbon hedefine doğru

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, sürdürülebilirlik hedeflerinin küresel çevre politikalarıyla uyumlu olduğunu belirtti. Memiş, karbon ayak izini 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltmayı ve 2050’ye kadar tüm üretim süreçlerinde net sıfır karbon hedefine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Memiş, çevre dostu üretim modellerine verdikleri öneme vurgu yaparak şunları söyledi:

"Üretim süreçlerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarından en yüksek düzeyde faydalanacağız. Manisa’dan sonra Afyonkarahisar Çiçektepe’de 7,3 megavat elektrik (MWe) kurulu güce sahip yeni bir GES yatırımını da bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz."

43 ülkeye ihracat, yeşil mutabakat uyumu

Tat Gıda, halihazırda 43 ülkeye ihracat yaparken, özellikle Avrupa Birliği pazarını stratejik öncelikleri arasında değerlendiriyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uyumlu şekilde üretim süreçlerini geliştirmeyi hedefleyen şirket, 2050’de tamamen net sıfır karbon bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, doğayı koruyarak kaliteli ve sağlıklı ürünler üretmeye devam ettiklerini belirten Memiş, gelecek nesiller için güvenli bir gıda ekosistemi oluşturma hedeflerinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.