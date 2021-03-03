TEİAŞ, 130 milyon liraya yakın kapasite ödemesi yapacak

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 46 santralden 38'ine ocak ayı için toplam 129 milyon 970 bin 276 lira ödenecek.

En yüksek ödeme 8 milyon 280 bin 170 lirayla Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 8 milyon 187 bin 332 lira ödemeyle Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 13 yerli kömür yakıtlı termik santral, 4 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 13 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.