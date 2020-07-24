TEİAŞ denizaltı kablo bağlantı işleri için ihale açtı

24 Temmuz 2020

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), yenilenebilir enerji entegrasyonu projesi kapsamında, Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) geçişi ve İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) geçişi denizaltı kablo bağlantı işleri için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanda, TEİAŞ'ın Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan yenilenebilir enerji entegrasyonu projesi ek finansmanı kapsamında ikraz temin ettiği belirtilerek, teklif vermeye uygun isteklileri duyurulan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etti.

İhale konusu iş; Çanakkale Boğaz geçişi ve İzmit Körfez geçişi ve bağlantılı kara kabloları, denizaltı kablo bağlantı işleri için malların temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler, sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve garanti süresinin bitiminden sonra, beş yıllık tamir işleri de dahil olmak üzere teslim edilmesini kapsıyor.