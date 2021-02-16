Teksas'ı vuran aşırı soğuk hava petrol fiyatlarını yükseltti

ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas eyaletinin vura aşırı soğuk hava petrol fiyatlarını yükseltti. Mevsim normallerinin çok altına inen hava sıcaklıkları nedeniyle günlük 1 milyon varil üretim kapanırken, bölgedeki rafineriler de faaliyetlerine ara veriyorlar.

Total, Teksas'ta bulunan Port Arthur rafinerisin kapatırken, Exxon da Baytown rafinerisinde üretimi durdurdu.

Petrol fiyatlarının yükselmesinde Yemenli Husilerin Suudi Arabistan'da bir havaalanına İHA'lar ile saldırdıkları haberleri de etkili oldu.

ICE'de Brent petrolü düne göre 36 cent artışla varil başına 63,66 dolar seviyesinden işlem görürken, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 81 cent artışla varil başına 60,28 dolar seviyesine çıktı.

Analistler, "Soğuk havanın yol açtığı beklenmedik üretim aksaklıkları petrol fiyatlarını hali hazırda gitmekte oldukları yere biraz daha çabuk ulaşmalarına yol açtı" değerlendirmesini yapıyorlar.