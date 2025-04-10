Temiz enerji gündemi ile güneş enerjisi yükselişini sürdürüyor
Temiz enerji üretiminde Türkiye’nin avantajlı olduğu alanlardan güneş enerjisinde kaydedilen gelişim rakamlara yansıyor. Mart 2025 itibarıyla toplam elektrik üretiminin yüzde 7,3’ü güneş enerjisinden elde edilirken toplam kurulu güçte güneşin payı yüzde 17,8’e ulaştı.
Sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm eğilimleri doğrultusunda Türkiye enerji sektörü ilerlemesini sürdürüyor. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) açıkladığı güncel verilere göre Mart ayı sonu itibarıyla elektrik üretiminde rüzgâr enerjisi yüzde 10,4’lük, güneş enerjisi ise yüzde 7,3’lük paya ulaştı.
Toplam kurulu güçte yenilenebilir enerji kaynaklarının payı öngörülerle uyumlu şekilde artış gösterirken, rüzgâr ve güneş enerjisinin yükselişi devam etti. Türkiye’nin kurulu gücü Mart 2025 itibarıyla 117 bin 885 MW’a ulaşırken, söz konusu kurulu güçte yüzde 11,2’lik payı rüzgâr, yüzde 17,8’lik payı ise güneş enerjisi santralleri aldı.
Fosil yakıtların kirletici ektilerinin yanı sıra Türkiye’nin enerji üretiminde büyük oranda ithalatçı olduğu bu kaynaklara nazaran güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan yararlanma oranının giderek artacağı ön görülüyor.
Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in raporuna göre Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesi 2024 sonu itibarıyla 19,6 gigavatı aştı ve Temmuz 2022'de 9,7 gigavat seviyesindeki güneş enerjisi kapasitesi, son 2,5 yılda iki katına çıktı.
Ayrıca 18 gigavat olarak belirlenen Türkiye’nin 2025 yılsonu güneş enerjisi hedefine Ağustos 2024'te ulaşıldı. Böylece söz konusu hedefe yaklaşık 1,5 yıl önce ulaşılmış oldu. Rapora konu olan dönemde güneş enerjisi, toplam elektriğin yüzde 6'sını karşılamakla 5,4 milyar dolarlık gaz ithalatının önüne geçti.
Ülke enerji karmasında kurulu gücü gün geçtikçe artış gösteren güneş enerjisi, enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılmasında, Türkiye’nin mevcut coğrafi konumundan kaynaklanan potansiyeli ile öne çıkıyor. Ülke genelinde kurulu güneş enerjisi santral adedinin 32 bin 307’ye ulaştığı Türkiye, mevcut avantajını en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanıyor.
Bu bağlamda düzenlenen, güneş enerjisi teknoloji ve depolama sektörünün uluslararası buluşmalarından SolarEX İstanbul, 10-12 Nisan tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 17’nci kez kapılarını açacak. Sektörün globaldeki en etkili isimlerini, sektör liderlerini, 5 kıtadan profesyonel yatırımcıları ve karar vericileri bir araya getirmeyi amaçlayan SolarEX İstanbul, güneş enerjisinin geleceğini şekillendiren eğilimleri yansıtmayı hedefliyor.
Konferanslarda sektörün geleceği ele alınacak
Yenilenebilir enerji ekosisteminin hızla büyüdüğü bir dönemde gerçekleşecek SolarEX İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi’nin 65 bin metrekarelik alanında, 2-4-5-6-7-8’inci hollerde düzenlenecek. 400’ü aşkın dünya markasının katılım ile enerji dönüşümüne yön veren en yeni teknolojileri, yatırım fırsatlarını ve politika değişimlerine odaklanan organizasyonda alanında uzman konuşmacılar, gündemde ön sıralarda yer alan enerji ile ilgili konuları tartışacak.
Bununla birlikte sektör temsilcilerinin söz alacağı oturumlarda sektöre yön veren isimlerden geleceğe dair stratejik bilgilerin kazanımı fırsatı oluşturulacak. SolarEX İstanbul, fuar ile eş zamanlı gerçekleştirilen konferans programları ile sektörün lider isimlerini bir araya getirerek yenilikçi çözümler ve geleceğin trendleri üzerine kapsamlı oturumlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Dernek başkanları ortak gündem ile bir araya gelecek
Sektöründe dünyanın en büyük üç fuarı arasında gösterilen SolarEX İstanbul, sektörel iş birliklerine zemin hazırlayan bir platform olma hedefiyle yenilenebilir enerji sektöründe dönüşümü hızlandırmak ve sektörler arası sinerjiyi artırmak amacıyla, Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji dernek başkanlarını buluşturacak. Bu kapsamda SolarEX İstanbul, “Yenilenebilir Enerjide Güç Birliği Buluşması” ile sektörün bugününe ve geleceğine yön verecek bir toplantıya da ev sahipliği yapacak.
BİYOGAZDER, DÜRED, EDSİS, EDEDER, ENSİA, GENSED, GÜYAD, GÜNDER, GÜNEŞDER, JED, JESDER, Solar 3GW ve YEYKAD başkanlarının katılımıyla düzenlenecek bu önemli ve özel buluşmada sektörel gelişmeler, ortak hedefler, yenilenebilir enerji ekosisteminin mevcut durumu, enerji piyasasının geleceği, sektördeki fırsatlar ve ortak hedefler ele alınacak. Dernekler arası bilgi paylaşımını güçlendirmeyi, sektörel politika önerilerine yön vermeyi amaçlayan toplantı, enerji ekosisteminde yeni iş birliklerinin önünü açacak.