Temiz enerji gündemi ile güneş enerjisi yükselişini sürdürüyor

Sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm eğilimle­ri doğrultusunda Türkiye enerji sektörü ilerlemesini sür­dürüyor. Türkiye Elektrik İle­tim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) açıkladığı güncel verilere göre Mart ayı sonu itibarıyla elektrik üretiminde rüzgâr enerjisi yüz­de 10,4’lük, güneş enerjisi ise yüzde 7,3’lük paya ulaştı.

Top­lam kurulu güçte yenilenebilir enerji kaynaklarının payı öngö­rülerle uyumlu şekilde artış gös­terirken, rüzgâr ve güneş enerji­sinin yükselişi devam etti. Tür­kiye’nin kurulu gücü Mart 2025 itibarıyla 117 bin 885 MW’a ula­şırken, söz konusu kurulu güçte yüzde 11,2’lik payı rüzgâr, yüz­de 17,8’lik payı ise güneş enerji­si santralleri aldı.

Fosil yakıtla­rın kirletici ektilerinin yanı sı­ra Türkiye’nin enerji üretiminde büyük oranda ithalatçı olduğu bu kaynaklara nazaran güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üze­re yenilenebilir kaynaklardan yararlanma oranının giderek ar­tacağı ön görülüyor.

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in raporuna gö­re Türkiye'nin güneş enerjisi ka­pasitesi 2024 sonu itibarıyla 19,6 gigavatı aştı ve Temmuz 2022'de 9,7 gigavat seviyesindeki güneş enerjisi kapasitesi, son 2,5 yılda iki katına çıktı.

Ayrıca 18 gigavat olarak belirlenen Türkiye’nin 2025 yılsonu güneş enerjisi he­define Ağustos 2024'te ulaşıldı. Böylece söz konusu hedefe yakla­şık 1,5 yıl önce ulaşılmış oldu. Ra­pora konu olan dönemde güneş enerjisi, toplam elektriğin yüzde 6'sını karşılamakla 5,4 milyar do­larlık gaz ithalatının önüne geçti.

Ülke enerji karmasında kurulu gücü gün geçtikçe artış gösteren güneş enerjisi, enerji üretimin­de dışa bağımlılığın azaltılma­sında, Türkiye’nin mevcut coğ­rafi konumundan kaynaklanan potansiyeli ile öne çıkıyor. Ülke genelinde kurulu güneş enerji­si santral adedinin 32 bin 307’ye ulaştığı Türkiye, mevcut avan­tajını en iyi şekilde değerlendir­meye odaklanıyor.

Bu bağlamda düzenlenen, güneş enerjisi tek­noloji ve depolama sektörünün uluslararası buluşmalarından SolarEX İstanbul, 10-12 Nisan tarihlerinde İstanbul Fuar Mer­kezi’nde 17’nci kez kapılarını açacak. Sektörün globaldeki en etkili isimlerini, sektör liderle­rini, 5 kıtadan profesyonel yatı­rımcıları ve karar vericileri bir araya getirmeyi amaçlayan Sola­rEX İstanbul, güneş enerjisinin geleceğini şekillendiren eğilim­leri yansıtmayı hedefliyor.

Konferanslarda sektörün geleceği ele alınacak

Yenilenebilir enerji ekosis­teminin hızla büyüdüğü bir dö­nemde gerçekleşecek SolarEX İstanbul, İstanbul Fuar Merke­zi’nin 65 bin metrekarelik alanın­da, 2-4-5-6-7-8’inci hollerde dü­zenlenecek. 400’ü aşkın dünya markasının katılım ile enerji dö­nüşümüne yön veren en yeni tek­nolojileri, yatırım fırsatlarını ve politika değişimlerine odaklanan organizasyonda alanında uzman konuşmacılar, gündemde ön sıra­larda yer alan enerji ile ilgili ko­nuları tartışacak.

Bununla birlikte sektör temsilcilerinin söz alaca­ğı oturumlarda sektöre yön veren isimlerden geleceğe dair stratejik bilgilerin kazanımı fırsatı oluştu­rulacak. SolarEX İstanbul, fuar ile eş zamanlı gerçekleştirilen konfe­rans programları ile sektörün lider isimlerini bir araya getirerek yeni­likçi çözümler ve geleceğin trend­leri üzerine kapsamlı oturumlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dernek başkanları ortak gündem ile bir araya gelecek

Sektöründe dünyanın en büyük üç fuarı arasında gösterilen SolarEX İstanbul, sektörel iş birliklerine zemin hazırlayan bir platform olma hedefiyle yenilenebilir enerji sektöründe dönüşümü hızlandırmak ve sektörler arası sinerjiyi artırmak amacıyla, Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji dernek başkanlarını buluşturacak. Bu kapsamda SolarEX İstanbul, “Yenilenebilir Enerjide Güç Birliği Buluşması” ile sektörün bugününe ve geleceğine yön verecek bir toplantıya da ev sahipliği yapacak.

BİYOGAZDER, DÜRED, EDSİS, EDEDER, ENSİA, GENSED, GÜYAD, GÜNDER, GÜNEŞDER, JED, JESDER, Solar 3GW ve YEYKAD başkanlarının katılımıyla düzenlenecek bu önemli ve özel buluşmada sektörel gelişmeler, ortak hedefler, yenilenebilir enerji ekosisteminin mevcut durumu, enerji piyasasının geleceği, sektördeki fırsatlar ve ortak hedefler ele alınacak. Dernekler arası bilgi paylaşımını güçlendirmeyi, sektörel politika önerilerine yön vermeyi amaçlayan toplantı, enerji ekosisteminde yeni iş birliklerinin önünü açacak.