Temiz enerji yatırımlarından Afrika’ya sadece yüzde 2 pay düşecek

Uluslararası Enerji Ajan­sı (IEA) tarafından bu yıl 10'uncusu hazırlanan Dün­ya Enerji Yatırımları raporu­na göre, Afrika'da özel sektör kaynaklı temiz enerji yatırım­ları, 2019'da yaklaşık 17 mil­yar dolardan 2024'te yaklaşık 40 milyar dolara yükseldi.

Ra­pora göre, küresel enerji sek­törüne bu yıl 3,3 trilyon dolar yatırım yapılacak, toplam te­miz enerji yatırımı ise 2,2 tril­yon dolar olacak. Dünya nü­fusunun yüzde 20'sini barın­dıran Afrika ise temiz enerji yatırımlarının sadece yüzde 2'sine ulaşabilecek. Hesapla­malara göre, Afrika'nın bu yıl temiz enerji yatırımlarından alacağı pay yaklaşık 44 milyar dolar olacak.

1 milyar insanın temiz pişirme yakıtına erişimi yok

Kıta genelinde halihazır­da 600 milyon insan elektri­ğe erişimden yoksunken, yak­laşık 1 milyar insan temiz pi­şirme yakıtı ve teknolojilerine ulaşamıyor. Rapora göre, Sah­ra Altı Afrika bölgesinde ya­tırımlar, bölgenin büyüklüğü ve nüfus potansiyeline kıyasla hala "çok düşük" seviyelerde bulunuyor.

Afrika'da düşük olan temiz pişirme çözümlerine yönelik yatırımlar, genellikle bağışçı­lara, kamu desteklerine ve hi­belerle yürütülen projelere bağlı oluyor. Bu alan, yatırım­cılar açısından yeterli getiri potansiyeli sunmadığı için ter­cih edilmiyor. Bu durum, ener­ji yatırımlarında ‘ticari olarak geri dönüşü olmayan’ alan­larda kamu politikalarının ne denli belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Rapora göre, enerjiye erişim alanında sürdürülebilir ve adil çözümlere ulaşmak için, te­miz pişirme teknolojileri gibi temel hizmetlerin desteklen­mesinde daha fazla kamusal ve uluslararası iş birliği yapılma­sı önem arz ediyor.

Yatırımların yüzde 70’i hâlâ fosil yakıtlara ayrılıyor

IEA'ya göre, Afrika'da toplam enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 70'i hala fosil yakıtlara ayrılıyor. Kamu ve kalkınma finansmanı kaynaklı enerji yatırımları geçen yıl 2015'e kıyasla üçte bir oranda azalarak 20 milyar dolara geriledi. Söz konusu düşüşte, kıtanın petrol ve doğal gaz sektöründeki yatırım azalışı belirleyici oldu. Yenilenebilir enerji yatırımları ise bu kaybı ancak sınırlı ölçüde telafi edebildi.