Tesis işlemez hale geldi! Fransa'daki en büyük nükleer tesislerden biri denizanası istilası altında

Fransa’nın kuzeyindeki Gravelines nükleer santralinde pazar gecesi yaşanan olay, ülkenin gündemine oturdu.

Devasa sürü soğutma sistemini tıkadı

Euronews'in haberine göre; Kuzey Denizi’ne bağlı bir kanaldan soğutma yapan santralin dört reaktörü, soğutma sistemlerine dolan devasa bir denizanası sürüsü nedeniyle otomatik olarak durdu.

EDF: Olası sebep artan su sıcaklıkları

Santralin işletmecisi EDF, pazartesi günü yaptığı açıklamada olayın muhtemelen küresel ısınma nedeniyle artan deniz suyu sıcaklıklarından kaynaklandığını belirtti.

Toplam altı ünitesi bulunan tesisin diğer iki reaktörü de planlı bakım nedeniyle kapalı olması nedeniyle santral tamamen üretimi durdurdu.

Kuzey Denizi’nde denizanası patlaması

Son yıllarda Dunkirk ve Calais arasındaki sahillerde denizanası sayısında ciddi artış gözleniyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nden (NOAA) deniz biyolojisi danışmanı Derek Wright, “Denizanası, su sıcaklığı arttığında daha hızlı ürer. Kuzey Denizi gibi bölgeler ısındıkça üreme dönemi de uzuyor” dedi.

Wright, tanker gemilerin balast sularıyla bu canlıların farklı kıtalara taşınabildiğini de vurguladı.

İstilacı Asya Ay denizanası tehlikesi

2020’de ilk kez Kuzey Denizi’nde görülen Asya Ay denizanası, plankton açısından zengin, durağan sularda yaşamayı tercih ediyor.

Çin, Japonya ve Hindistan’daki limanlar ile nükleer santrallerde daha önce benzer sorunlara neden olan bu istilacı tür, şimdi Kuzey Avrupa kıyılarında da yayılıyor.

Olayda güvenlik riski yok

EDF, pompa istasyonlarının filtrelerinin “devasa ve öngörülemez” bir denizanası sürüsüyle tıkanması sonucu reaktörlerin kapandığını, olayın tesisin, personelin veya çevrenin güvenliğini etkilemediğini açıkladı.

Açıklamada istilacı denizanalarının zehirli olmadığı ve insan sağlığı açısından doğrudan bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.