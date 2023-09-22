Tetikleyici: Hedge fonlar

Üç unsur birleşince, petrol piyasası şiddetlendi ve Brent ham petrolün fiyatı bu hafta varil başına 95 dolara yükseltti. Financial Times gazetesi de dün piyasada beklentinin fiyatın 100 doları aşması üzerine olduğuna dikkat çekerek, hedge fonları manşete çekti: “Hedge fonları, fiyatların yakında varil başına 100 doları geçeceği beklentisiyle petrol piyasasına akın ediyor.”

Hedge fonları Brent ve ABD ham petrolü üzerindeki yükseliş yönlü pozisyonlarını 15 ayın en yüksek seviyesine çıkardı. ICE Futures Europe ve CFTC'nin haftalık vadeli işlem ve opsiyon verilerine göre, hedge fonların Brent ve Batı Teksas petrollerinde net uzun pozisyonları 43.131 lot artarak 494.888 lota çıktı ve bu yaklaşık 15 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Financial Times gazetesine konuşan Saxo Bank'ın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, Suudi Arabistan'ın bu ayın başında gönüllü üretim kısıtlamalarını önceden düşünülenden daha uzun süre devam ettireceğini duyurmasıyla hedge fonunun petrole olan ilgisinin yeniden alevlendiğini söyledi ve ekledi: "Tetikleyici buydu.

Birdenbire herkes piyasanın kısa vadede yükselmeye devam edeceğini fark etti." Suudi Arabistan Enerji Bakanı ise ülkenin üretimi daha da kısıtlama kararını savundu ve önümüzdeki aylarda küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması halinde küresel petrol talebinin düşebileceğini söyledi.

RCMA Asset Management'ın baş yatırım sorumlusu Doug King, piyasadaki gücün özellikle güçlü talepten ziyade Opec+ arz kısıtlamasından kaynaklanması nedeniyle petrolün bu kadar yükseleceğine ikna olmadığını söyledi: "Daha yükseğe doğru hareket büyük ölçüde yapısal değil, bence daha yapmacık. Benim görüşüme göre bu hareketin üst noktasına yaklaşıyoruz, sanki varil başına 100 doların üzerine çıkarsak, piyasaya daha fazla varil sızıntısı göreceğimizden şüpheleniyorum."