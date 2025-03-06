TİM Başkanı Gültepe: 'Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmalıyız'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Çalıştayı" düzenledi.

Çalıştaya dair TİM tarafından yapılan açıklamada, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin konuşmasına da yer verildi.

Gültepe, Türkiye'nin kurulu yenilenebilir enerji kapasitesiyle dünyada 11'inci, Avrupa'da ise 5'inci sırada yer aldığını anımsattı.

"Güneş enerjisinde dikkat çekici artışlar kaydediyoruz"

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere birçok alanda büyük yatırımlarla küresel rekabet gücünü artırdığını vurgulayan Gültepe, TİM olarak bu gelişimi desteklemek, ihracatçıların önünü açmak, katma değerli ihracat kapasitesini artırmak için iki yıl önce Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Çalışma Grubu'nu kurduklarını anımsattı.

Gültepe, yenilenebilir enerji ürünlerini ihraç edebilmek için, aynı zamanda iyi bir kullanıcı olunması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi 2023 sonu itibarıyla 58,8 gigavat seviyesine ulaştı. Bu kapasitenin önemli bir kısmı hidroelektrik enerjisinden oluşuyor.

Ülkemiz, toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 42'ye çıkararak enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir seviyeye ulaştı. Özellikle güneş enerjisinde dikkat çekici artışlar kaydediyoruz. 2023 itibarıyla güneş enerjisi kapasitemiz 9,7 gigavata ulaştı. Bu büyüklük ülkemizin güneş enerjisinde bölgesel lider olma hedefine önemli bir katkı sağlıyor. Rüzgar enerjisi kapasitemizi de 2023 itibarıyla 10,3 gigavata çıkardık."

"Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmamız gerekiyor"

Küresel hedeflere ulaşmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizen Mustafa Gültepe, yenilenebilir enerji kapasitesinin yıllık ortalama yüzde 16,4 artırması gerektiğine vurgu yaptı:

Bu kurulumlarda yerli üretim ve tedarik, bizim için son derece önemli. Çünkü bu teknolojileri hem ülkemizde kullanıp, hem de dünyanın dört bir köşesine ihraç etmek istiyoruz. Bu anlamda başarılı bir grafik çizdiğimizi söyleyebilirim.

Ancak, küresel hedeflere ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Dünyada 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması hedefleniyor. Bizim de bu hedef kapsamında yenilenebilir enerji kapasitemizi yıllık ortalama yüzde 16,4 artırmamız gerekiyor. Bu gerçekten hareketle düzenlediğimiz çalıştayımızda sektör temsilcileri ve ekosistem paydaşlarımızla yol haritamızı belirleyeceğiz."

"Byük pastadan Türkiye, çok küçük pay alıyor"

TİM Başkanvekili ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Çetin Tecdelioğlu da sanayiyi geliştirmek ve özellikle katma değerli ihracatı artırmak için yenilenebilir enerji konusunu büyük bir ciddiyetle ele almak zorunda olduklarını vurguladı:

"2023’te yenilenebilir enerjinin büyüklüğü 1,2 trilyon dolara ulaşmış bulunuyor. Bu büyük pastadan Türkiye, yüzde 1,5 gibi çok küçük pay alıyor. 2023'te pazarın büyüklüğünün 2,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu tarihe kadar ülkemizin alüminyumunu, bakırını, paslanmazını, kimyasal grubunu birçok başlıktaki mevcut kaynaklarımızla dünyanın beklentilerini karşılayacak hale getirip katma değerli ihracatımızı artırabiliriz. İşte bu hedef doğrultusunda farkındalığı artırmak için buradayız."

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin de jeopolitik risklerin ülkeleri enerji başta olmak üzere kritik sektörlerde ve alanlarda kendi kendine yeterli hale gelme arzusunu artırdığını aktardı.

Alkin, "Stratejik Otonomi olarak adlandırılan bu arayışta enerjinin en kritik başlıklardan biri. Türkiye başta olmak üzere bütün ülkeler enerjide bağımsızlığı stratejik bir konu olarak ele almak zorundalar." değerlendirmesinde bulundu.