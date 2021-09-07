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TPAO, Diyarbakır'da petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Diyarbakır'da bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne Diyarbakır'da bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne Diyarbakır'da bulunan ve 8 bin 548 hektar yüzölçümüne sahip saha için petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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