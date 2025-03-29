TPAO, doğalgaz keşfi nedeniyle arama ruhsatını uzatmayı talep etti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İstanbul ve Tekirdağ illerinde bulunan AR/TPO/K/F20-d1,d2 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için başvuruda bulundu. Başvuru, ruhsat sahasında gerçekleştirilen doğalgaz keşfi sonucunda yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), konuya ilişkin açıklamayı Resmi Gazete aracılığıyla duyurdu. Bu doğrultuda, TPAO'nun ruhsat süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6. maddesinin 8. fıkrası gereğince, 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılması için başvuru yapılmış oldu.