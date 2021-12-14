TPAO Genel Müdürü Bilgin: 2023’te doğal gazı karaya ulaştıracağız

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Filyos Endüstri Bölgesinde yer alan operasyon merkezinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Karadeniz’deki keşifler ve Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesiyle ilgili bilgi veren TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, projenin açık denizde inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesinde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluştuğunu söyledi.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesiyle birlikte deniz tabanına doğal gaz üretim sistemi kurulacağını belirten Bilgin, şunları kaydetti: “Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz’de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta olacak. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte ve 2 bin 200 metrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şekilde kurulacak. İlk fazda günde yaklaşık 10 milyon metreküp, ikinci fazda günde yaklaşık 40 milyon metreküp doğal gaz miktarına ulaşılması planlanıyor. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte durmadan çalışıyor ve 2023 yılında ilk faz gaz üretimini karaya ulaştırmayı hedefliyoruz. Yılda 4 milyar dolar değer sağlayacak bu projeyi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çıkaracağımız doğal gaz ülkemizin kalkınmasına hizmet edecek. Allah’ın izniyle 2023 yılında doğal gazı karaya ulaştıracağız.”