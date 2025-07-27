TPAO petrol arama ruhsatı süresinin uzatılması için başvurdu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sahip olduğu bir petrol arama ruhsatının süresinin iki yıl daha uzatılması için MAPEG’e başvurdu.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, TPAO AR/TPO/K/L43-d3, d4 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 23 Eylül 2025 tarihinde dolacağı belirtildi. Şirket, bu ruhsat süresinin iki yıl süreyle uzatılması amacıyla 22 Temmuz 2025 tarihinde dilekçeyle MAPEG’e müracaat etti.

Başvurunun değerlendirme süreci MAPEG tarafından yürütülecek.