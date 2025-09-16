TPAO’dan Akdeniz’de dört yeni petrol arama ruhsatı başvurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz’de Türk karasuları içinde dört ayrı petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurdu.

Resmi Gazete’de ilan edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) konuya ilişkin ilanları 16 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre TPAO, 11 Eylül 2025 tarihinde yaptığı müracaatla O33-c, O33-d, O34-d ve P34-a1, a2, a3 no.lu paftalarda petrol arama ruhsatı almak istediğini bildirdi.

Akdeniz’de yeni adım

TPAO’nun bu başvurusu, Türkiye’nin Akdeniz’deki enerji arama ve üretim faaliyetlerini genişletme adımlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.