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TPAO'dan petrol arama ruhsatı için başvuru

TPAO Akdeniz'de 6 ayrı paftada petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Petrolleri AO. (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, TPAO, MAPEG'e Akdeniz'de P30-c, P31-d, P31-c R30-b1 ve b2 R31-a1 ve a2, R31-b1 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı için 13 Ekim'de başvuru yaptı.

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