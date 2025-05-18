TPAO'dan üç petrol ruhsatı için süre uzatma başvurusu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde sahip olduğu üç petrol işletme ruhsatının süresinin uzatılması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvuruda bulundu.
Adıyaman ve Şanlıurfa’daki ruhsatlar için MAPEG’e başvuru yapıldı. Söz konusu sahalar hidrokarbon üretimi açısından kritik öneme sahip.
Başvuruya ilişkin detaylar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre TPAO, ARİ/TPO/3255, ARİ/TPO/3256 ve AR/TPO/K/L44-c1, c2 pafta numaralı ruhsatların süresinin 10’ar yıl süreyle uzatılmasını talep etti.
İlgili ruhsat sahaları, bölgedeki hidrokarbon üretim faaliyetleri açısından stratejik öneme sahip bulunuyor. Süre uzatım taleplerinin onaylanması halinde TPAO, söz konusu sahalarda petrol üretimine devam edebilecek.