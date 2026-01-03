TPAO'nın Batman'daki petrol arama sahası genişledi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Batman’daki petrol arama faaliyetlerinde alan genişletme kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte mevcut ruhsat sahasına binlerce hektarlık yeni alan eklendi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), Batman ili sınırları içerisinde yer alan petrol arama ruhsat alanının büyütülmesine karar verildi.
8 bin hektarlık ek alan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün petrol hakkına ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, mevcutta 15 bin 216 hektar büyüklüğündeki petrol arama ruhsat sahasına, 8 bin 873 hektarlık ek alanın dahil edilmesi uygun bulundu.