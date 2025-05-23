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TPAO’ya Adana, Osmaniye ve Hatay’da petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan kara sahasında petrol aramak üzere 5 yıllık ruhsat hakkı elde etti.

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TPAO’ya Adana, Osmaniye ve Hatay’da petrol arama ruhsatı verildi
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana, Osmaniye ve Hatay’da bulunan kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adana, Osmaniye ve Hatay’ı kapsayan "AR/ARR/K/O36-a1,a2,a3" pafta numaralı, 25 bin 457 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA