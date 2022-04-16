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TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Adana'da bulunan saha için petrol arama ruhsatı verildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Adana'da bulunan 15 bin 398 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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