Trump konuştu, petrol fiyatları dalgalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve İran ile tüm ülkelere yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında dalgalanma görüldü.

Başkan Donald Trump, diğer ülkeleri hedef alan açıklamalarına yenilerini ekledi. Trump, Ukrayna'yla ateşkes yapmamaları halinde Rus ham petroline yeni cezalar uygulanacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 'anlaşmaya yanaşmaması' halinde İran'a da yeni yaptırımlar uygulanacağındna söz ederken, gümrük vergilerinin tüm ülkelere uygulanacağını dile getirdi.

Fiyatlar dalgalandı

ForInvest Haber'in aktardığına göre Brent petrolün haziran ayı kontratı varil başına 73 doların altında çok az değişiklik gösterdi. West Texas Intermediate petrolü ise 69 dolara yakın seyretti.

Brent ve WTI petrol fiyatlarının varil başına 70 doların üzerinde işlem görmesi, birkaç hafta önceki olumlu dezenflasyonist etkiyi tersine çevirdi.

Qisheng Futures Co. analisti Gao Jian ise Trump'ın sözlerine "Sadece sert bir konuşma mı yoksa gerçekten uygulanacak mı göreceğiz" yorumunu yaptı.

Jian, "Ancak Rusya'nın petrol ticareti büyük ölçekli, artıları ve eksileri değerlendirmek ve tartmak zorunda" ifadelerini kullandı.