Trump-Putin görüşmesi öncesi petrol piyasalarında hareketlilik

Küresel petrol piyasalarında fiyatlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde atılan yumuşama adımları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükseliş gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzatması, ticaret savaşının tırmanma riskini azaltarak iki ülke arasında anlaşma sağlanabileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu durum, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari belirsizliklerin azalmasıyla küresel yakıt talebine yönelik iyimserliği artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı 20 sent (yüzde 0,30) artışla 66,83 dolara, ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 16 sent (yüzde 0,26) yükselişle 64,11 dolara ulaştı.

Yatırımcıların odağında ayrıca, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılması planlanan Trump-Putin görüşmesi bulunuyor. Zirvede, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirecek olası bir barış planının ele alınması bekleniyor.

ANZ Bankası kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, “Rusya ile Ukrayna arasındaki herhangi bir barış anlaşması, piyasanın üzerinde dolaşan Rus petrolünün kesintiye uğrama riskini sona erdirecektir” değerlendirmesinde bulundu.