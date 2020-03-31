Trump-Putin görüşmesi petrol fiyatlarını hafif yükseltti

31 Mart 2020

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün enerji piyasalarını görüşmeleri ve piyasalarda istikrası sağlamak için temasları devam ettirmekte anlaşmaya varmaları uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının 2002'den bu yana görülen en düşük seviyelerden toparlanmalarına yardım etti.



ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 23,55 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından şu sıralarda 22,87 dolar seviyesinden işlem görüyor.



NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 21,75 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından düne göre 1,02 dolar artışla 21,11 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, Putin ile Trump görüşmesi sonrasında, petrolde aşırı arzın azalacağı yönünde oluşan umutların fiyatları hafif yükselttiğini, ancak koronavirüs salgını nedeniyle alınmış olan karantina tedbirlerinin yol açtığı talep düşüşünün derinleşeceği endişelerinin fiyatları baskı altında tutmaya devam ettiğini ifade ediyorlar.