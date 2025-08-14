Trump-Putin zirvesi öncesi petrol fiyatlarında yükseliş

Petrol fiyatları, Alaska’da Cuma günü yapılacak Trump-Putin zirvesi öncesinde yükseliş gösterdi. Fed’in Eylül ayında faiz indireceğine dair beklentilerin de etkisiyle fiyatlar yukarı yönlü hareket ederken, piyasalar zirveden çıkacak sonuçlara odaklandı.

Analistler, Trump ile Putin’in uzlaşamaması halinde Rus petrolüne yönelik yaptırımların gevşemesi yerine daha da sertleşebileceğine dikkat çekiyor. Bu risk, fiyatların yükselmesinde önemli bir etken olarak görülüyor.

Fiyatlar yukarı yönlü

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,41 artışla varil başına 65,90 dolar, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 0,4 yükselişle 62,90 dolar seviyesine çıktı. Her iki kontrat da dün, ABD ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) arz artışı tahminleriyle son iki ayın en düşük seviyelerine gerilemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, zirveden sonuç çıkmaması halinde “ağır sonuçlar” olacağı uyarısında bulundu. İkinci yaptırımlar kapsamında Rus petrolü alan Çin ve Hindistan gibi ülkelere yönelik ekonomik adımların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Rystad Energy, yaptığı değerlendirmede, “Barış görüşmeleri belirsizliği, alıcılar üzerindeki baskı nedeniyle piyasada yükseliş yönlü risk primi yaratıyor” ifadesini kullandı.

Fed etkisi ve sınırlayıcı unsurlar

Piyasayı destekleyen bir diğer unsur ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında faiz indireceği beklentisi oldu. ABD’de enflasyonun ılımlı seyretmesi ve zayıf istihdam verileri sonrası yatırımcıların neredeyse tamamı indirimi fiyatlıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yarım puanlık agresif bir indirimin de gündemde olabileceğini söyledi.

Öte yandan, ABD’de ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde 3 milyon varil artması ve IEA’nın 2025-2026 döneminde arz fazlası öngörüsü, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan unsurlar olarak öne çıkıyor.