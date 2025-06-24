Trump’ın ateşkes duyurusu petrol fiyatlarını geriletti
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, petrol arzının sekteye uğraması endişelerinin ortadan kalkması, petrol fiyatlarını geriletti.
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ABD Başkanı Trump'ın İran ve İsrail'in ateşkes konusunda anlaştığını açıklamasının ardından petrol fiyatları hızla düştü.
Piyasalarda bu gelişmeye ilk tepki sert oldu. ICE’de işlem gören ağustos vadeli Brent petrolü yüzde 4,1 oranında değer kaybederek 68,55 dolar seviyesine indi. NYMEX’teki ağustos vadeli Batı Teksas (WTI) petrolü ise yüzde 4,26 düşüşle 65,59 dolar oldu.