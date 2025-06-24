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Trump’ın ateşkes duyurusu petrol fiyatlarını geriletti

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, petrol arzının sekteye uğraması endişelerinin ortadan kalkması, petrol fiyatlarını geriletti.

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Trump’ın ateşkes duyurusu petrol fiyatlarını geriletti
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ABD Başkanı Trump'ın İran ve İsrail'in ateşkes konusunda anlaştığını açıklamasının ardından petrol fiyatları hızla düştü.

Piyasalarda bu gelişmeye ilk tepki sert oldu. ICE’de işlem gören ağustos vadeli Brent petrolü yüzde 4,1 oranında değer kaybederek 68,55 dolar seviyesine indi. NYMEX’teki ağustos vadeli Batı Teksas (WTI) petrolü ise yüzde 4,26 düşüşle 65,59 dolar oldu.

Küresel piyasalarda ateşkes iyimserliği: Petrol sert düştü, altın fiyatları geri çekiliyor!Küresel piyasalarda ateşkes iyimserliği: Petrol sert düştü, altın fiyatları geri çekiliyor!Finans

 

Kaynak: ForInvest