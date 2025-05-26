Trump’ın tarife ertelemesi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı

Trump’ın AB’ye yönelik yüzde 50’lik tarife kararını ertelemesi, küresel petrol fiyatlarında toparlanmayı beraberinde getirdi. Piyasalarda gözler şimdi OPEC+’nın Temmuz üretim kararına çevrildi.

Trump’ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından gelen açıklamalar, özellikle enerji piyasalarında risk iştahını artırdı. Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatı 17 cent yükselerek 64,95 dolara; Batı Teksas türü ham petrol ise 15 cent artışla 61,68 dolara ulaştı.

Piyasaların gündemi OPEC+ politikalarına kayıyor

Petrol piyasası, kısa vadeli toparlanmaya rağmen OPEC+ grubunun temmuz ayında üretimi artırma ihtimaline karşı temkinli duruşunu sürdürüyor. OPEC+’nın mayıs ve haziran aylarında olduğu gibi arzı artırma yönünde yeni kararlar alabileceği beklentisi, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

ING Groep NV Emtia Strateji Müdürü Warren Patterson, tarife ertelemesinin piyasalara geçici bir destek sunduğunu vurgulayarak, "Bu hafta tüm dikkatler OPEC+’nın üretim stratejisine çevrilecek. Büyük bir arz artışının daha gündeme gelmesi halinde, piyasalar yılın ikinci yarısında güçlü şekilde tedarik edilecek gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı.