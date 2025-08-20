Trump'tan rüzgar enerjisine fren: Avrupa'nın enerji devi mali açıdan zor günler geçiriyor

Danimarkalı enerji şirketi Orsted, ABD Başkanı Donald Trump'ın rüzgar çiftliklerine karşı olumsuz yaklaşımı nedeniyle zor günler geçiriyor.

Şirket geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, mali durumlarda yaşanılan kriz nedeniyle 60 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 9,3 mikyar dolar) değerinde yeni hisse senedi ihraç edeceğini açıkladı.

Trump, 2025 Ocak'ta yemin töreni günü federal bir inceleme yapılıncaya kadar tüm açık deniz rüzgar enerjisi izin ve kiralamalarını donduran bir kararnameye imza atmıştı. Trump'ın bu kararı Orsted başta olmak üzere enerji şirketleri büyük sıkıntıya soktu.

Hisse fiyatı düştü

Habertürk'te yer alan habere göre, Trump'ın söz konusu kararnamesinden önce Orsted dahil olmak üzere 8 projenin, tüm izinleri alınmış olsa da rafa kaldırılması muhtemel gözüküyor.

Bunun nedeni olarak rüzgar enerjisinin vergi indirimlerinden muhtemelen yararlanamayacak olmaları gösteriliyor.

Şirket, açık deniz rüzgar projesi olan Sunrise Wind'in bir kısmını satma planlarını Trump'ın yenilenebilir enerjiye karşı hamleleri nedeniyle gerçekleştiremediği için yeni hisse ihraç ettiğini açıkladı.

Orsted'in hisse fiyatı da Kopenhag'daki işlemlerde yüzde 30 düştü.

2009'dan bu yana en büyük arz olacak

Mevcut hissedarlar, sahip oldukları paylarla orantılı olarak hisse satın alma hakkına sahip. Ayrıca, şirketin yüzde 50,1'ine sahip olan Danimarka hükümetinin, Orsted'in orantılı hissesine abone olmayı kabul ettiği de belirtildi.

Planlanan hisse satışı, şirketin piyasa değerinin yaklaşık yüzde 45'ine denk geliyor.

Hisse senedi arzının 2009'daki Enel SpA'dan bu yana Avrupa enerji sektöründeki en büyük arz olacağı kaydedildi.

Fakat Orsted hisseleri, söz konusu duyurunun ardından sert değer kaybetti ve hisse fiyatı 2016’daki ilk halka arz fiyatının altına düştü.

Öte yandan, şirketin aralarında ABD'deki iki büyük rüzgar çiftliğinin de bulunduğu rakiplerinden daha fazla projeyi iptal ettiği de belirtiliyor.

2022 yılının ocak ayı itibarıyla şirket, inşa edilen açık deniz rüzgar santrallerinin sayısına göre dünyanın en büyük açık deniz rüzgâr enerjisi geliştiricisi konumunda bulunuyor.