TSE’ye güneş paneli test talebi yağıyor

Mehmet KARA

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) PV Test Laboratuvarı Şefi Gökhan Durukan, güneş enerjisi sektörünün, lisans ihaleleri ve yenilenebilir kaynak ve yerli ekipman teşvikleri sayesinde daha dinamik bir hale geldiğini söyledi. Bu alanda teknolojinin de çok hızlı geliştiğini anlatan Durukan, “TSE olarak bu sektörde biz de 2014 yılında kurduğumuz laboratuvarımızla üreticilerimize ve yatırımcılarımıza akredite test hizmeti sunuyoruz. Yatırımcılarımız tercih ettikleri modülleri laboratuvarda test ettirerek, yatırım maliyetlerini ve amortisman sürelerini daha sağlıklı hesaplayabiliyorlar” dedi.

40 bin yerine 20 bin Euro

Test hizmetleriyle yerli güneş paneli üreticilerinin yurt dışına bağımlılığını azalttıklarını ifade eden Gökhan Durukan “Üreticilerimizin yurt dışındaki kuruluşlara ödeyecekleri test ücretleri yurt içinde kalıyor, cari açığın azalmasına bir katkı sağlanmış oluyor. Yurt dışında 40 bin Euro’ya test hizmeti sunulurken TSE bunun yarı fiyatına hizmet sunuyor” diye konuştu.

Test taleplerine yetişemiyor

Teknoloji geliştiren ve yerli ekipman üreten şirketlere sundukları desteklere değinen Gökhan Durukan şunları söyledi:

“Üretici firmalara tasarımdan ürün aşamasına kadar hizmet sunuyoruz. Şu an itibariyle Ankara’daki laboratuvarımızda 6 firmaya sertifikasyon tes hizmeti veriliyor. Ayrıca dileyen tüm PV modül üreticilerine Ar-Ge test hizmetleri de sunuluyor. Üreticilerimizin half-cut (yarıya bölünmüş hücre) teknolojisi ile yeni reçeteler ve yeni bileşenlerle test ihtiyacına hızla cevap vermeye çalışıyoruz. Yoğun talep alıyoruz. 2022 ilk yarı sonuna kadar doluyuz.”

İlave kapasite yatırımı

Gökhan Durukan, mevcut ve bundan sonra da artması beklenen talebe daha iyi cevap verebilmek için TSE’nin de kapasite arttırdığını söyledi. Mevcut laboratuvara alınan yeni bir cihazın daha yılbaşından önce devreye gireceğini belirten Durukan, bir ikincisinin de 2022 yılının bahar aylarında kurulup hizmet vermeye başlayacağını anlattı. Bunlar aynı zamanda personel sayısının da artması anlamına geliyor.

Yeni bir laboratuvar daha

Gökhan Durukan’ın verdiği bilgiye göre TSE, kapasite artırımı için mevcut laboratuvara ilave cihazların yanında başka bir adım daha atıyor. TSE, bugünkü test laboratuvarının mevcut kapasitesine sahip ikinci bir laboratuvar daha kuracak. Yeni laboratuvar inşaatının temelinin atıldığını belirten Durukan “2022 yılında yeni bir kampüsle beraber fotovoltaik modül test laboratuvarı alt yapımızı büyütüyoruz” dedi.

TSE test hizmet ihraç edecek

Gökhan Durukan, Türkiye’deki güneş paneli üreticilerinin uluslararası pazarda da aktif olmalarını dikkate alarak TSE’nin de yurt dışına hizmet sunmayı amaçladığını anlattı. Durukan “Aynı zamanda yurt dışına test hizmetini de ihraç edebilir duruma gelmeyi, ülke dışında da test hizmeti sunmayı hedefl iyoruz” dedi. Türkiye solar sektörünün 2012 yılından bu yana ciddi yol kat ettiğini vurgulayan Gökhan Durukan, “Bugün çok daha iyi üretim hatlarıyla, çok daha iyi öğrenmiş Ar-Ge ekipleri ve inovasyon merkezleriyle bu işi geliştirecek güce sahibiz. Avrupa’da üretim yapıp ihracat gerçekleştiren üreticilere sahip olduk” diye konuştu.

Standart ve ticaret savaşları

Gökhan Durukan, standardizasyonun ticari savaşlar açısından büyük bir önem taşıdığını vurgularken “Standartları belirleyenler bu savaşa 1-0 önde başlıyorlar. TSE de üreticilerimizin korunması için masada yer alıyor” dedi.

Yerli güneş panelleri dünya standartlarında

TSE fotovoltaik modül test laboratuvarı geçtiğimiz yıl 200’e yakın PV modül yatırımcısına hizmet sundu. Gökhan Durukan “Hem yerli hem yabancı PV modülleri test edildi. Yerli ürünleri ithal edilenlerle karşılaştığımızda, yerli üreticilerin gerçekten hem teknoloji ham tasarım hem kalite alanında yurt dışındaki üreticilerden bir farkı olmadığını, hatta bazı noktalarda onlardan daha iyi noktada olduklarını söyleyebilirim” dedi.

TSE küresel standartların belirlenmesinde söz sahibi

TSE PV Test Laboratuvarı Şefi Gökhan Durukan, TSE’nin standardizasyonla ilgili önde gelen uluslararası kuruluşların üyesi olduğunu hatırlatarak, standartların belirlenmesinde Türkiye’nin de her zaman söz sahibi olduğunun altını çizdi. TSE’nin içinde yer aldığı uluslararası standardizasyon kuruluşları arasında International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (ICE), European Committee for Standardization (CEN) ve European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) de bulunuyor.