Tüpraş, hidrotermal sıvılaştırma yöntemiyle biyoyakıt geliştirecek

Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı çerçevesinde düşük karbonlu enerji yatırımlarına hız veriyor. Şirket, Avrupa Komisyonu’nun Ufuk Avrupa Programı tarafından desteklenen SUNFUSION projesinde sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ve denizcilik yakıtı geliştirmeyi hedefliyor.

Mikroalg ve yağlı mayalardan biyoyakıt

Proje kapsamında saflaştırılmış mikroalgler ve yağlı mayalar, hidrotermal sıvılaştırma yöntemiyle biyoyakıta dönüştürülecek. Bu süreçte gereken enerji ihtiyacı ise tamamen güneş enerjisi ile karşılanacak.

Ocak 2025’te başlayan ve 4 yıl sürecek projede, Türkiye’den Tüpraş ve ODTÜ’nün yanı sıra Yunanistan, Fransa, Almanya, Norveç ve Sırbistan’dan toplam 10 partner yer alıyor.

Tüpraş son aşamayı üstlenecek

Projenin son iki yılında Tüpraş, hidrotermal sıvılaştırma ile elde edilen biyoyağın analiz ve iyileştirme süreçlerini yürütecek. Böylece ürünlerin endüstriyel kullanıma hazır hale getirilmesi sağlanacak.

“2050’de karbon nötr olacağız”

Tüpraş Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şimşek, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tüpraş olarak ‘Enerjimiz Geleceğe’ diyerek başlattığımız dönüşüm yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyoruz. 2050’ye kadar karbon nötr lider enerji şirketi olma yolunda ilerlerken, Ar-Ge ve inovasyonu temel taş olarak görüyoruz. SUNFUSION projesi, sürdürülebilir havacılık ve denizcilik yakıtı üretimi için yeni teknolojilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak.”

Avrupa Birliği hedefleriyle uyumlu

SUNFUSION projesi, güneş enerjisinden biyoyakıta yüzde 50’nin üzerinde enerji dönüşüm verimliliği hedefliyor. Böylece Avrupa Birliği’nin 2030 için belirlediği yüzde 45 yenilenebilir enerji kullanım hedefine katkı sağlanacak ve ulaşım sektöründeki yeşil dönüşüm hız kazanacak.