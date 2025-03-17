Tüpraş, önümüzdeki ayın başlarında Brezilya'dan ilk kez ham petrol almaya hazırlanıyor

Reuters'in konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa ve gemi takip verilerine dayandırdığı haberine göre Tüpraş, önümüzdeki ayın başlarında Brezilya'dan ilk kez Itapu ham petrolü almaya hazırlanıyor.

Kpler ve LSEG'den alınan izleme verilerine göre, yaklaşık 1 milyon varil Itapu ham petrolü 12 Mart'ta Suezmax tankeri Joao Candido'ya yüklendi.

Verilere göre, Tüpraş'ın günde 225 bin 800 varil kapasiteli petrol rafinerisini işlettiği Türkiye'nin İzmit limanına 3-4 Nisan tarihlerinde ulaşması planlanıyor.

Tüpraş geçtiğimiz ay, ABD'nin 10 Ocak'ta Rusya'nın petrol endüstrisine yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının ardından Rus ham petrolü alımını durdurduğunu açıklamıştı.