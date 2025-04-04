Tüpraş’ın Brezilya’dan tedarik ettiği ilk ham petrol Türkiye’ye ulaştı

ForInvest Haber’in gemi izleme sistemlerinden edindiği bilgilere göre, tanker 7 Mart’ta Brezilya’dan hareket etmişti.

Tüpraş’ın bu sevkiyatı, şirketin Rusya dışındaki kaynaklara yönelme politikasının ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor. Bilindiği üzere, Tüpraş geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD’nin 10 Ocak’ta uygulamaya koyduğu Rus enerji sektörüne yönelik yeni yaptırımların ardından Rusya’dan ham petrol alımını durdurduğunu duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından, Tüpraş küresel piyasalarda alternatif tedarikçilerle temaslarını hızlandırdı ve Brezilya’dan ilk defa ham petrol ithalatı gerçekleştirdi.