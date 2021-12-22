Turcas Petrol, Turcas Kuyucak’taki paylarını Fransız şirkete satıyor

Turcas Petrol, Turcas Kuyucak’taki paylarının tamamının satışına ilişkin Fransız Albioma SA ile satış sözleşmesi imzaladı.

Konuya ilişkin Turcas Petrol’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “10/12/2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere %100 oranında paylarına sahip olduğumuz ve Aydın İli Kuyucak İlçesi'nde bulunan 18 MW kurulu gücündeki Jeotermal Enerji Santralimizin sahibi ve işletmecisi konumundaki Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'de ("Turcas Kuyucak"), Şirketimizin sahip olduğu paylara ilişkin (%100'e kadar payların satışı da dahil olmak üzere) stratejik opsiyonların değerlendirilmesine karar verilmişti.

Bu çerçevede, Euronext Paris Borsası'nda hisseleri işlem gören Fransa menşeli bir enerji şirketi olan Albioma SA ile Turcas Petrol A.Ş. arasında Turcas Petrol A.Ş.'nin Turcas Kuyucak'ta sahip olduğu hisselerinin tamamının satışına ilişkin 21/12/2021 tarihli bir Hisse Alım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Söz konusu hisse devir işlemi, başta ilgili düzenleyici kurum onayları ve Turcas Kuyucak'ın Kreditör Bankası'nın hisse devrine ilişkin onayı olmak üzere Sözleşme'de belirtilen önşartların tamamlanmasına tabidir.” ifadelerine yer verildi.