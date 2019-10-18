Türk Akım'ın ilk ayağına doğal gaz pompalamaya başladı

18 Ekim 2019

Rus dogal gaz devi Gazrom, Rus gazını Karadeniz'in altından Türkiye'ye taşıyacak olan Türk Akım boru hattının ilk ayağını doğal gaz ile doldurmaya başladığını bildirdi.



Gazprom, Türk Akım'ın yıllık 15,75 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasiteli ilk ayağını yıl sonuna kadar devreye almayı planlıyor.



Türk Akım'ın ikinci ayağı ise Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'a uzanacak.

Toplam kapasite 31,5 milyar metreküp

Toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan projenin deniz kesimi, 930 kilometre uzunlukta 2 boru hattından oluşuyor. Her bir hattın kapasitesi yıllık 15,75 milyar metreküp. Hat Rusya'nın Anapa kentinden çıkarak Türkiye'de Kıyıköy'e giriş yapıyor. TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi sanayi kentlerine doğal gaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.