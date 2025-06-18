Türk Tesla, Afrika ülkesinde şalteri indirdi

Kerim ÜLKER

2024 yılında ülkenin Başbakanı Patrice Trovoada'nın katılımıyla adaya elektrik sağlamaya başlayan Türk şirketi Tesla STP, 25 yıllık bir imtiyazı üç aşamada 55 MW kapasite santral kurmak için anlaşma imzalamıştı. İlk faz olan 10 MW dizel motorlardan oluşan santrali yapan, ardından 30 MW çift yakıtlı (LNG/Dizel) motorlardan oluşan tesisi kuran Türk şirketi, son aşama olan 15 MW güneş santrali için çalışma başlatmıştı.

Sebebi ödeme krizi

Sao Tome ve Principe hükümeti ile Türk şirketi arasında ödeme krizi başlayınca Tesla STG, "19 Haziran 2025 saat 00:00'dan itibaren enerji arzının durdurulması kararı" verdi. Afrika ülkesindeki yönetim ise Türk firması Tesla’nın "esnek olmayan bir duruş sergilediği ve işbirliği ruhundan yoksun olduğu" suçlamasında bulundu.

Türkiye ile enerji anlaşması imzalamıştı

2024 yılında Türkiye ile Afrika ada ülkesi Sao Tome ve Prinsipe arasında enerjiye yönelik mutabakat anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında offshore petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve elektrik sektörü alanlarında da işbirliğini geliştirmek için çalışma planlanıyor.