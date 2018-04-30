TürkAkım, Türkiye kıyılarına ulaştı

30 Nisan 2018

Mehmet KARA

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı inşaatında önemli bir aşama geride kaldı. Dünyanın en büyük deniz dibi boru döşeme ve platform taşıma gemisi Pioneering Spirit, TürkAkım'ın birinci hattının derin deniz boru döşeme çalışmalarını tamamladı. Birinci hat, Türkiye kıyılarındaki sığ sulara kadar ulaştı.

Boruların uç uca eklenerek deniz tamamına indirilmesi yoluyla inşa edilen birinci hattın ucunu daha küçük ölçekli bir gemiye bırakan Pioneering Spirit, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Hollanda’ya doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

Sonbaharda 2. hat ile devam

Pioneering Spirit, Rotterdam Limanı’nda yapacağı gerekli hazırlıkların ardından Norveçli petrol devi Statoil’in 22 bin tonluk petrol platformunu taşıyacak. Dev gemi, bu görevini tamamladıktan sonra TürkAkım’ın ikinci hattını tamamlamak üzere Sonbahar’da yeniden Karadeniz’e gelecek.

İkinci hattın 224 km’si tamam

Pioneering Spirit gemisi geçtiğimiz günlerde Türkiye’den bir grup gazeteciyi ağırladı. Ziyaret sırasında projeye ilişkin güncel bilgiler veren SouthStream Sözcüsü Sander van Rootselaar, TürkAkım’ın birinci hattı tamamlanırken ikinci hattın Türkiye-Rusya Münhasır Ekonomik Sınırı’na kadarki 224 kilometrelik kısmının da döşendiğini vurguladı.

Kara kısmını BOTAŞ yapacak

TürkAkım’ın her iki hattının da kıyıya ulaştığı noktada kendi şirketlerinin yetki ve sorumluluğundan çıktığını belirten Van Rootselaar, birinci hattın kara kısmının Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından döşeneceğini dile getirdi. BOTAŞ’ın şu anda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Van Rootselaar, 2. Hattı’nın Avrupa'ya ilerleyecek kısmını da BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında kurulacak şirketin inşa edeceğini kaydetti.

7 milyar dolarlık proje

Van Rootselaar, TürkAkım’ın toplam maliyetinin 7 milyar dolar olarak öngörüldüğünü belirterek şöyle devam etti: “Proje gerçekten inanılmaz hızlı bir şekilde ilerledi. Açık deniz boru döşeme kısmı sığ sularda 7 Mayıs 2017'de başladı ve artık ilk hattın sonuna gelindi. Açık denizdeki ikinci hat için bütün izinleri aldık. Türkiye'deki kara kısmının inşaatları başladı ve Rusya'daki kara kısmının inşaatı da Aralık 2019'dan önce bitecek.”

İlk gaz Aralık 2019'da

Sander Van Rootselaar’ın verdiği bilgiye göre TürkAkım birinci hattından 2019 itibariyle Türkiye'ye doğalgaz aktarımı başlayacak. TürkAkım’ın doğrudan Türkiye'ye ulaşacak bir hat olmasını “büyük bir avantaj ve fayda” olarak nitelendiren Van Rootselaar, “Batı Hattı Türkiye'ye birkaç ülkeden transit geçip ulaşırken bu proje Türkiye'ye direkt ulaşacak” ifadesini kullandı.

Dev gemide 40 ülkeden 562 kişi çalışıyordu

İsviçre merkezli AllSeas şirketince işletilen Pioneering Spirit adlı gemi, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırılarak monte edilebilmesi, taşınabilmesi ve sökülebilmesi amacıyla kullanılıyor. Dünyanın en büyük inşaat gemisi unvanına sahip Pioneering Spirit, 570 kişilik çalışanı barındırma kapasitesine sahip. Gemide TürkAkım 1. Hat inşasının tamamlandığı günlerde 40 farklı ülkeden tam 562 kişi çalışıyordu.

Avrupa’ya nereden gideceği netleşmedi

Yıllık toplam gaz taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olarak projelendirilen TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, her biri 15,75 milyar metreküplük iki hattan oluşuyor. Boru hatlarından ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. İkinci hattın Türkiye’den çıkarken Bulgaristan mı yoksa Yunanistan üzerinden mi ilerleyeceğine dair görüşmeler devam ediyor.

Balıkçılık için güzergah değişti

Projenin kara kısmının geldiği Kıyıköy'de insanların çoğunun gelir kaynağı balıkçılık. SouthStream sözcüsü Sander van Rootselaar, bölgedeki balıkçılığın olumsuz etkilenmemesi için boru hattının Türkiye’ye giriş noktası belirlenirken mümkün görülen en kuzey noktanın tercih edildiğini bildirdi.

10 ayda 75 bin kaynak

Pioneering Spirit Genel Amiri Kaptan Loek Fernengel, TürkAkım inşaatında 75 binden fazla boru kaynağı yapıldığını söyledi. Kaynaklarda hata payının sadece yüzde 0,63 olduğunu belirten Fernengel, “Onları da düzelttik. Bir ara fırtına ve 7-8 metrelik dalgalara rağmen çalıştık. Gemiye zarar verdi, ancak üretim durmadı. Deniz dibinde rastladığımız uçak enkazlarına ve arkeolojik alanlara zarar vermemek için her seferinde yeni bir rota belirledik, bunlara rağmen hedefimize zamanında ulaştık.”



