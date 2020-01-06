TürkAkım vanasını Erdoğan ve Putin açacak

06 Ocak 2020

Mehmet KARA - İSTANBUL



Rusya’dan gelen doğalgazı Karadeniz’in altından Türkiye ve Avrupa’ya ulaştıran TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi resmen devreye giriyor. Tarihi açılışı 8 Ocak Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapacak.



Türk-Rus ortaklığıyla hayata geçen ve taşıma kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan projenin açılışında iki ülke liderleri bölgesel istikrar ve iş birliği mesajı verecekleri tahmin ediliyor.



Avrupa’nın gaz güvenliğinde anahtar



Kasım sonunda Avrupa Bağlantı Töreni yapılan, Güney Gaz Koridoru’nun en önemli ayağı konumundaki 1850 kilometrelik TANAP’ın ardından, TürkAkım ile Türkiye, Avrupa’nın doğalgaz güvenliğindeki anahtar rolünü perçinleyecek. TürkAkım projesinin Avrupa’ya gaz taşıyacak ikinci hattı üzerinden Avrupa’ya yıllık 15,75 milyar metreküp doğalgaz akışı gerçekleşecek. Böylece milyonlarca Avrupalının gaz ihtiyacı TürkAkım üzerinden karşılanacak.



Bağlantı hatları da tamam



Deniz Kısmı 2018 yılı içinde bitirilen TürkAkım’ı, Türkiye’deki iç sisteme bağlayacak TürkAkım-1 bölümü de bir yıldan daha kısa rekor bir sürede tamamlandı. Böylece Rusya’dan Türkiye’ye akacak 15,75 milyar metreküp doğal gaz için vanalar açılmaya hazır hale geldi.



TürkAkım riskler ortadan kalkacak



Uzmanlara göre, TürkAkım, arasındaki ülkeleri by-pass ederek Türkiye’yi Rus doğalgazının ilk alıcısı haline getirip transit riskleri ortadan kaldırıyor. TürkAkım’ın tamamlanmasıyla bölgede yaşanacak muhtemel istikrarsızlıkların Türkiye’nin doğalgaz arzında herhangi bir olumsuz etki yaratamayacağı vurgulandı.