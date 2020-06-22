TürkAkım’da doğalgaz akışına 6 günlük mola

22 Haziran 2020

MEHMET KARA

TürkAkım’ın yıllık bakım ve genel inceleme çalışmaları için her iki hattında doğalgaz akışı 23 Haziran sabahından 29 Haziran sabahına dek geçici olarak durdurulacak.

Karadeniz’in altından geçerek Türkiye’ye ve Avrupa’ya doğalgaz taşıyan TürkAkım Gaz Boru Hattı’nda gaz akışı durduruluyor. Gazprom PJSC, Gazprom export LLC, BOTAŞ, TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş. ve boru hattının işletim şirketi South Stream Transport B.V.’nin de aralarında bulunduğu tüm tarafların onayıyla Kasım 2019’da planlanan bakım çalışmaları kapsamında TürkAkım’da doğalgaz akışı önümüzdeki günlerde geçici olarak durdurulacak. 2020 yılı için öngörülen planlı bakım çalışmaları, Anapa’daki kara tesislerinde üç gün, Kıyıköy’de yer alan alım terminalinde ise altı gün sürecek.

Çalışmalar kapsamında her iki tesiste kullanılan cihaz ve ekipmanların yıllık bakımları yapılacak, acil durum koruma sistemi ve sensörleri kontrol edilecek. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, doğalgaz akışı Gazprom export LLC tarafından belirlenen nominasyonlara göre yeniden sağlanacak.

TürkAkım’ı oluşturan birbirine paralel iki boru hatından ilki Türkiye piyasasına doğalgaz sağlarken, ikincisi ise doğalgazı Avrupa’ya sevkiyat için Türkiye-Bulgaristan sınırına ulaştırıyor. TürkAkım, Rusya’dan başlayıp Karadeniz altından ilerleyerek Türkiye ve Avrupa’ya uzanan, birbirine paralel iki hattan oluşuyor. Hatlardan her biri yıllık 15,75 milyar metreküp doğalgaz aktarım kapasitesine sahip.

TürkAkım üzerinden ticari doğalgaz aktarımı 1 Ocak 2020 tarihinde başladı. TürkAkım Boru Hattı’nın resmi açılışı, 8 Ocak 2020 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.