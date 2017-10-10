Turkcell ve Siemens'ten enerjide iş birliği

10 Ekim 2017

Turkcell ve Siemens, Türkiye'de enerji verimliliğini artırmaya yönelik dijital servis çözümlerini birlikte sunmak amacıyla stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi.

Turkcell açıklamasına göre, imzalanan protokol kapsamında 2 şirket, Siemens’in yazılım geliştirme gücüyle Turkcell’in mobil dijital servislerdeki uzmanlığını bir araya getirerek kullanıcılar için uçtan uca, kompakt bir hizmet sunacak.

Stratejik iş birliği, öncelikli olarak bireyler ve kurumlar için uzaktan izleme ve kontrol sistemlerini içerecek dijital servis çözümleri, enerji tüketimini kontrol altına almayı ve verimliliği artırarak enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Dijital servis çözümleri sayesinde ilk etapta, konutlar, endüstriyel tesisler, özel binalar ve kamu binalarında yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, teknoloji odaklı bir altyapı şirketinden hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna dönüştüklerini belirterek, "Turkcell olarak içerisinde internet ve bağlantı olan tüm alanlarda müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmak gibi bir gayemiz var. Özellikle tüm ev ve ofisleri akıllandırarak müşterilerimize yepyeni deneyimler yaşatmak için enerji sektöründe de bir yandan kesintisiz enerji sunan, bir yandan da enerji tüketimini minimuma indirerek verimliliği artıran çözümler geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, Türkiye'nin, tükettiği enerji kaynaklarının yüzde 75’ini ithal ettiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siemens ile yaptığımız iş birliğinin temelinde de enerji verimliliğine yönelik çözümlerle Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmak yatıyor. Geliştireceğimiz akıllı ev teknolojileri ve kurumların iş verimliliklerini artıracak enerji çözümleri ile kullanıcılarımızın bugüne kadar hiç deneyimlemedikleri yenilikçi ürün ve hizmetleri hayatlarının bir parçası haline getireceğiz. Bunların da ötesinde, Türkiye’nin enerji ithalatını ve dolayısıyla cari açığını azaltarak Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunacağız."

Kaynak: AA