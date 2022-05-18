Türkiye, 2021’de rüzgara 1 milyar euro yatırım yaptı

WindEurope tarafından hazırlanan ‘Finansman ve Yatırım Trendleri 2021’ raporuna göre, geçen yıl Avrupa'da 41 milyar euroluk rüzgar enerji yatırımı gerçekleştirildi.

Söz konusu yatırımların tamamlanması durumunda Avrupa'da 24,6 gigavat kurulu rüzgar enerji gücünün sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

Rapora göre, rüzgar enerjisi projeleri uzun dönemde yatırımcılar için çekici bir alan olmaya devam ediyor.

Bu dönemde karasal rüzgar yatırımları 24,8 milyar euroya ulaşırken, bu miktar 2016'dan sonra yapılan en yüksek yatırım miktarı olarak kayıtlara geçti. Deniz üstü (offshore) yatırımları ise geçen yıl 16,6 milyar euroya ulaştı.

Geçmiş dönemde yapılan yatırımların büyük kısmının karasal rüzgar enerjisi olduğu belirtilen rapora göre, beş yıl içinde yeni rüzgar enerjisi kurulumlarının yüzde 76'sı karasal rüzgar enerjisi santrallerinden oluşacak.

Toplam yatırımın yarısı AB dışındaki ülkelerde

Geçen yıl Avrupa'da gerçekleştirilen yatırımların 12,5 milyar eurosu AB üyesi olmayan ülkelerde yapıldı.

Bu dönemde 1,2 milyar euroluk yatırım yapan Birleşik Krallık’tan sonra en yüksek rüzgar enerjisi yatırımını gerçekleştiren Türkiye, geçen yıl 1 milyar euro düzeyinde rüzgar enerjisi yatırımını hayata geçirdi. Rusya ise 400 bin euroluk rüzgar yatırımı yaptı.

Mart ayında REPowerEu eylem planı kapsamında AB ülkeleri yüksek enerji fiyatları ile mücadele ve enerji güvenliğini sağlamak için 2030'a kadar rüzgar enerjisi kurulu kapasitesini 480 gigavata çıkarmayı hedefliyor.

Daha önce iklim değişikliği ile mücadelede yıllık 30 gigavat planı yapan AB'nin REPowerEu eylem planı kapsamında hedeflediği yıllık kapasite artışı ise 35 gigavat olarak güncellendi.