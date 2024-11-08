Türkiye, 27 gigavatlık deniz üstü RES potansiyeline sahip

Dünya Bankası, Türki­ye deniz üstü rüzgâr enerjisi alanındaki po­tansiyelini değerlendirmek amacıyla hazırladığı Türkiye için Deniz Üstü Rüzgâr Ener­jisi Yol Haritası’nı yayınladı. Yol haritasını değerlendiren Uluslararası Finans Kuru­mu (IFC) Yenilenebilir Ener­ji Başuzmanı Sean Whittaker, Türkiye’nin 2050 yılına kadar 27 gigavat deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulum potansiyeli olduğunu söyledi.

Bankanın, küresel deniz üstü rüzgâr enerjisini geliş­tirmeye yönelik bir programı­nın olduğunu, kendisinin de bu programın kurucu ortağı ve eş lideri olduğunu belirten Whittaker, “Türkiye için de­niz üstü rüzgâr enerjisi yol ha­ritasını da bu program çatısı altında geliştirdik. Whittaker, Vietnam, Filipinler, Sri Lanka, Kolombiya, Brezilya, Roman­ya ve Azerbaycan’da gerçek­leştirilen programın sekizinci ülkesi Türkiye olacak.

Deniz üstü rüzgâr enerjisini finanse etmeyi çok istiyoruz. Şu anda Çin dışında hiçbir gelişmekte olan pazarda deniz üstü rüz­gâr enerjisi yok. Dolayısıyla bu programı ülkelerin finan­se edilebilir projelere sahip olmaları adına gereken süre­yi hızlandırmalarına yardım­cı olmak için kurduk. Şu ana kadar 24 ülke ile çalıştık” dedi.

Karışık bir konu

Söz konusu yol haritasında, Türkiye’nin deniz üstü rüz­gâr enerjisi alanını geliştirir­ken takip etmek isteyebile­ceği 2 yolun ortaya konuldu­ğunu belirten Whittaker, “Bu yol haritası, ‘işte fırsatlar, iş­te zorluklar, bunlar ise gereke­cek finansman’ diyor. ‘Üretim maliyeti, tedarik zinciri geliş­tirme ve altyapı gelişimi açı­sından sonuçları bunlar’ di­yor. Çünkü deniz üstü rüzgâr enerjisi çok karmaşık. Dolayı­sıyla tüm bunları bir arada de­ğerlendirmek gerekiyor” diye konuştu.

Whittaker, yol haritasının Türkiye’nin yapması gere­kenleri söylemediğini ancak önündeki 2 seçeneğe işaret et­tiğini belirterek, “Yüksek bü­yüme senaryosuna göre, Tür­kiye 2050 yılına kadar 27 gi­gavat kurulum, düşük büyüme senaryosuna göre de 16 giga­vat kurulum yapabilir. Yol ha­ritasının amacı hükümetin karar alma sürecinde bilgilen­dirmek” ifadelerinde bulundu.

“Türkiye uygun koşullara sahip”

Yol haritasının Türkiye’nin deniz üstü rüzgâr enerjisi için uygun koşullara sahip oldu­ğunu gösterdiğini vurgulayan Whittaker, ülkenin deniz üstü rüzgâr enerjisini takip etmek istemesinin birkaç motivas­yonu olduğunu anlattı.

Başka bir motivasyon kaynağı var

Tedarik zincirinin geliştirilmesinin de Türkiye için başka bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Whittaker, “Türkiye’nin karasal rüzgar enerjisi tedarik zinciri oldukça sağlam. Türkiye’nin deniz üstü rüzgar enerjisine geçmesi, bu tedarik zincirini geliştirmesine olanak sağlayacaktır. Bu da istihdam ve doğrudan yatırım getirecektir” dedi.

Dünyanın en büyük 12’nci karasal rüzgâr pazarı

Whittaker, bir diğer motivasyon kaynağının ihracat potansiyeli olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin bu alandaki kapasitesini artırması diğer piyasalarda da lider olmasına fırsat sunacaktır. Türkiye, dünyanın en büyük 12. karasal rüzgâr pazarıdır. Çok fazla kanat yapıyor, kule yapıyor. Gerçekten iyi bir endüstrisi var, çok rekabetçi. Dolayısıyla deniz üstü rüzgâr enerjisinde de aynı rekabet avantajına sahip olması mantıklı” diye konuştu.