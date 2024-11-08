Türkiye, 27 gigavatlık deniz üstü RES potansiyeline sahip
Türkiye için Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası’nı değerlendiren Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Yenilenebilir Enerji Başuzmanı Sean Whittaker, Türkiye’nin 2050 yılına kadar 27 gigavat deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulum potansiyeli olduğunu söyledi.
Dünya Bankası, Türkiye deniz üstü rüzgâr enerjisi alanındaki potansiyelini değerlendirmek amacıyla hazırladığı Türkiye için Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası’nı yayınladı. Yol haritasını değerlendiren Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Yenilenebilir Enerji Başuzmanı Sean Whittaker, Türkiye’nin 2050 yılına kadar 27 gigavat deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulum potansiyeli olduğunu söyledi.
Bankanın, küresel deniz üstü rüzgâr enerjisini geliştirmeye yönelik bir programının olduğunu, kendisinin de bu programın kurucu ortağı ve eş lideri olduğunu belirten Whittaker, “Türkiye için deniz üstü rüzgâr enerjisi yol haritasını da bu program çatısı altında geliştirdik. Whittaker, Vietnam, Filipinler, Sri Lanka, Kolombiya, Brezilya, Romanya ve Azerbaycan’da gerçekleştirilen programın sekizinci ülkesi Türkiye olacak.
Deniz üstü rüzgâr enerjisini finanse etmeyi çok istiyoruz. Şu anda Çin dışında hiçbir gelişmekte olan pazarda deniz üstü rüzgâr enerjisi yok. Dolayısıyla bu programı ülkelerin finanse edilebilir projelere sahip olmaları adına gereken süreyi hızlandırmalarına yardımcı olmak için kurduk. Şu ana kadar 24 ülke ile çalıştık” dedi.
Karışık bir konu
Söz konusu yol haritasında, Türkiye’nin deniz üstü rüzgâr enerjisi alanını geliştirirken takip etmek isteyebileceği 2 yolun ortaya konulduğunu belirten Whittaker, “Bu yol haritası, ‘işte fırsatlar, işte zorluklar, bunlar ise gerekecek finansman’ diyor. ‘Üretim maliyeti, tedarik zinciri geliştirme ve altyapı gelişimi açısından sonuçları bunlar’ diyor. Çünkü deniz üstü rüzgâr enerjisi çok karmaşık. Dolayısıyla tüm bunları bir arada değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu.
Whittaker, yol haritasının Türkiye’nin yapması gerekenleri söylemediğini ancak önündeki 2 seçeneğe işaret ettiğini belirterek, “Yüksek büyüme senaryosuna göre, Türkiye 2050 yılına kadar 27 gigavat kurulum, düşük büyüme senaryosuna göre de 16 gigavat kurulum yapabilir. Yol haritasının amacı hükümetin karar alma sürecinde bilgilendirmek” ifadelerinde bulundu.
“Türkiye uygun koşullara sahip”
Yol haritasının Türkiye’nin deniz üstü rüzgâr enerjisi için uygun koşullara sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Whittaker, ülkenin deniz üstü rüzgâr enerjisini takip etmek istemesinin birkaç motivasyonu olduğunu anlattı.
Başka bir motivasyon kaynağı var
Tedarik zincirinin geliştirilmesinin de Türkiye için başka bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Whittaker, “Türkiye’nin karasal rüzgar enerjisi tedarik zinciri oldukça sağlam. Türkiye’nin deniz üstü rüzgar enerjisine geçmesi, bu tedarik zincirini geliştirmesine olanak sağlayacaktır. Bu da istihdam ve doğrudan yatırım getirecektir” dedi.
Dünyanın en büyük 12’nci karasal rüzgâr pazarı
Whittaker, bir diğer motivasyon kaynağının ihracat potansiyeli olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin bu alandaki kapasitesini artırması diğer piyasalarda da lider olmasına fırsat sunacaktır. Türkiye, dünyanın en büyük 12. karasal rüzgâr pazarıdır. Çok fazla kanat yapıyor, kule yapıyor. Gerçekten iyi bir endüstrisi var, çok rekabetçi. Dolayısıyla deniz üstü rüzgâr enerjisinde de aynı rekabet avantajına sahip olması mantıklı” diye konuştu.