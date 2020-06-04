Türkiye Avrupa’nın HES şampiyonu olacak

04 Haziran 2020

Mehmet KARA

HESİAD Yönetim Kurul Üyesi Taner Ercömert, Türkiye’nin HES kurulu gücünde 2023’e kadar Norveç’i geride bırakarak Avrupa birinciliğini yakalayacağını söyledi. Uluslararası Hidroelektrik Birliği (International Hydropower Association - IHA) tarafından yayınlanan 2020 Hidroelektrik Durum Raporu’na göre Çin 352 bin 260 MW’lik kurulu güçle dünyanın en büyük HES pazarı konumunda. Listede 104 bin 139 MW ile Brezilya ikinci, 102 bin 745 MW ile ABD üçüncü, 81 bin 386 MW ile Kanada dördüncü, 49 bin 917 MW ile Hindistan beşinci sırada yer alıyor.

- TÜRKİYE DÜNYADA 9’UNCU: Japonya’nın 49 bin 905 MW ile altıncı, Rusya’nın 48 bin 506 MW ile yedinci, Norveç’in 32 bin 256 MW ile sekisinci durumda olduğu listede Türkiye Türkiye 28 bin 358 MW’lik kurulu gücüyle dokuzuncu durumda. Dünyanın en büyük 10 HES gücüne sahip ülke listesinin 10’uncu sırasında ise 25 bin 519 MW ile Fransa bulunuyor.

- ERCÖMERT: HEDEF SEKİZİNCİLİK: Hidroelektrik Santralleri Sanayi İşadamları Derneği (HESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ercömert, Türkiye’nin HES’ler liginde daha üst basamakları hedeflediğini söyledi. Ercömert “Ülkemiz hidroelektrik alanında halen dünyada dokuzuncu, Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor. Türkiye için yeni hedef 2023-2030 döneminde dünya sekizinciliğine ve Avrupa birinciliğine ulaşmak” dedi.

- YIL SONUNDA 31 BİN MW’YE ULAŞIR: Halen Limak Holding HES Grubu Genel Müdürlüğü görevini yürüten, sektörün duayen isimlerinden Ercömert, 1 Ocak 2020 itibarıyla 28 bin 358 MW seviyesinde bulunan Türkiye’nin HES kurulu gücünün, ilk beş ayda devreye giren yeni santrallerle 1 Haziran 2020 itibarıyla 29 bin 193 GW’a yükseldiğini söyledi. Ercömert, “HES kurulu gücümüzün kısmen devreye girmiş Ilısu, Çetin, Alpaslan 2, Gürsöğüt ve diğer bazı HES’lerin tam kapasite devreye girmesini takiben yıl sonunda 31 bin MW’ı, 2021’de ise 32 bin MW’ı geçmesi bekleniyor” diye konuştu.

- DÜNYADA 1 MİLYON 308 BİN MW : Uluslararası Hidroelektrik Birliği’nin Küresel Hidroelektrik Durum Raporu’na göre dünya hidroelektrik kurulu gücü 1 milyon 308 bin MW’a (1.308 GW) yükseldi. Dünyadaki hidroelektrik enerji üretimi ise 4 bin 306 terawatt (TWh) ile yeni bir rekora ulaştı. Raporda ulaşılan bu değerlerin, bir yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretilen en yüksek yıllık elektrik enerjisi üretim değeri olarak tarihe geçtiği de vurgulandı.

100 MİLYON TON SERA GAZINI ÖNLEDİ



Türkiye hidroelektrik sektörünün en tecrübeli ve etkili isimlerinden HESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ercömert, 2019 yılında dünyadaki hidroelektrik kurulu güçte 15 bin 5 MW’lık bir artış olduğunu belirterek “Hidroelektrik enerji üretiminde ise bir önceki yıla göre 106 TWh’lik bir artış olmuş” dedi. IHA’ın hidroelektrik durum raporunda yer alan bir başka önemli noktanın da, HES’lerin iklim değişikliği ve küresel ısınmaya yol açan karbon salımını sınırlandırması olduğunu vurgulayan Ercömert “Dünya ölçeğinde HES’lerin üretimi kadar bir termik üretimin yapılmamış olması sayesinde dünyada 100 milyon metrik tonluk sera gazı salımı önlenmiş durumda” ifadesini kullandı.