Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan, "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi" Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar X hesabından yaptığı açıklamada, Bakü’de, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov ve Gürcistan Ekomomi Bakanı Vakhtang Tsintsadze İle bir araya gelerek "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi" kapsamında ilk somut adımı attıklarını söyledi.

Bayraktar, "Mutabakat Zaptı’nı imzalayarak bu çok taraflı süreci resmiyete kavuşturduk" dedi.

Bayraktar şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl İstanbul Enerji Forumu’nda temellerini attığımız proje ile dört ülke, yeni enterkonneksiyon hatlarıyla birbirine bağlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletimi ve ticareti mümkün hale gelecek.

Proje hayata geçtiğinde iletim sistemleri modernize edilecek, üretim altyapısı daha verimli çalışacak ve enerji arz güvenliği artacak.

Bu stratejik iş birliği, bölgemizin enerji geleceğine sürdürülebilirlik, verimlilik ve entegrasyon alanlarında önemli katkılar sağlayacak. Anlaşmamızın ülkemiz ve tüm taraflar adına hayırlı olmasını diliyorum."