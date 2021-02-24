“Türkiye, enerji dönüşümüne hazırlanmalı”

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından bugün online olarak düzenlenen ‘’Küresel Enerji ve İklim Politikalarında Yeni Bir Dönem’’ adlı panelde konuşan

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin enerji dönüşümüne yönelik ulusal çapta hazırlanması gerektiğini söyledi.

Montel-Foreks'in haberine göre, bu konuda ABD’nin liderliğinde bir küresel değişimin Türkiye’yi de önemli ölçüde etkileyeceğini vurgulayan Birol, bunun yanında en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği (AB) olan Türkiye’nin yakında AB tarafından uygulanacak ithalatta karbon vergilendirmesinden de etkileneceğini belirtti.

2050 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için dünyada satılan her iki araçtan birinin elektrikli olması gerektiğini belirten Birol, şu an bu oranın yüzde 3 seviyesinde olduğunu söyledi. İçten yanmalı motor kullanan taşıtlara yasak geleceğini ve VW, Ford, GM, Ford gibi büyük otomotiv firmalarının da elektrikli araç üretimine yönelik stratejiler geliştirdiklerini aktaran Birol, ulusal otomotiv sektörünün buna göre adımlar atması gerektiğini iletti.

Birol, küresel emisyon artışında en büyük rolün toplamdaki %80’lik pay ile enerji sektöründe olduğunu ve bu nedenle sektörel bazda ilk çözülmesi gereken problemlerin de enerji sektörü içerisinde bulunduğunu kaydetti.

ABD’de COVID-19 nedeniyle raporlanan ölü sayısının yarım milyonu geçtiğimiz günlerde geçtiğini anımsatan Birol, birçok ülkede de benzer tablolar olduğunu ve bilim dünyasının iklim değişikiliğinin neden olacağı hasarın bugünkü durumun birkaç katı büyüklükte olacağını söylediğini aktardı.

Bir veya birkaç ülkenin çabalarının yeterli olmayacağını dile getiren Birol, bu durumun küresel bir sorun olduğunu, karbon emisyonlarının ‘pasaport’ taşımadığını ve sorunların üstesinden gelebilmek için uluslararası bir iş birliği gerektiğini bildirdi.

Dünyadaki mevcut duruma bakıldığında doğru noktada bulunduğumuzu söylemenin güç olduğunu ifade eden Birol, hükümetlerin emisyon azaltmada hedefler koyması, COVID-19 nedeniyle tahribata uğrayan ekonomilerde ele alınan finansal teşvik paketlerinin enerji dönüşümünü destekleyen adımlar içermesi ve Kasım ayında Glasgow’da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası İklim Zirvesi’ne liderler seviyesinde olan ilgi dolayısıyla iyimserliğini koruduğunu söyledi.

ABD’nin iklim değişikliği ile mücadelede küresel liderliğinin oldukça önemli olduğunu belirten Birol, IEA’nın da mayıs ayı içerisinde tüm dünyanın bu mücadelede izlemesi gereken bir yol haritası yayınlayacağını aktardı.

Karbon emisyonlarını azaltmada anahtar kelimenin ‘innovasyon’ olduğunu ileten Birol, piyasalar için gerekli teknolojilerin hala tam anlamıyla erişilebilir olmadığını açıkladı.