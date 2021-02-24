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“Türkiye, enerji dönüşümüne hazırlanmalı”

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin  enerji dönüşümüne yönelik ulusal çapta hazırlanması gerektiğini  söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
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Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından bugün online olarak düzenlenen ‘’Küresel Enerji ve İklim Politikalarında Yeni Bir Dönem’’ adlı panelde konuşan
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin  enerji dönüşümüne yönelik ulusal çapta hazırlanması gerektiğini  söyledi.

Montel-Foreks'in haberine göre, bu konuda ABD’nin liderliğinde bir  küresel değişimin Türkiye’yi de önemli ölçüde etkileyeceğini  vurgulayan Birol, bunun yanında en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği (AB) olan Türkiye’nin yakında AB tarafından uygulanacak ithalatta  karbon vergilendirmesinden de etkileneceğini belirtti. 

2050 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için dünyada satılan her iki araçtan birinin elektrikli olması gerektiğini belirten Birol, şu an bu oranın yüzde 3 seviyesinde olduğunu söyledi. İçten yanmalı  motor kullanan taşıtlara yasak geleceğini ve VW, Ford, GM, Ford gibi  büyük otomotiv firmalarının da elektrikli araç üretimine yönelik  stratejiler geliştirdiklerini aktaran Birol, ulusal otomotiv  sektörünün buna göre adımlar atması gerektiğini iletti.

Birol, küresel emisyon artışında en büyük rolün toplamdaki %80’lik  pay ile enerji sektöründe olduğunu ve bu nedenle sektörel bazda ilk  çözülmesi gereken problemlerin de enerji sektörü içerisinde  bulunduğunu kaydetti. 

ABD’de COVID-19 nedeniyle raporlanan ölü sayısının yarım milyonu  geçtiğimiz günlerde geçtiğini anımsatan Birol, birçok ülkede de benzer  tablolar olduğunu ve bilim dünyasının iklim değişikiliğinin neden  olacağı hasarın bugünkü durumun birkaç katı büyüklükte olacağını  söylediğini aktardı. 

Bir veya birkaç ülkenin çabalarının yeterli olmayacağını dile  getiren Birol, bu durumun küresel bir sorun olduğunu, karbon  emisyonlarının ‘pasaport’ taşımadığını ve sorunların üstesinden  gelebilmek için uluslararası bir iş birliği gerektiğini bildirdi. 

Dünyadaki mevcut duruma bakıldığında doğru noktada bulunduğumuzu  söylemenin güç olduğunu ifade eden Birol, hükümetlerin emisyon  azaltmada hedefler koyması, COVID-19 nedeniyle tahribata uğrayan  ekonomilerde ele alınan finansal teşvik paketlerinin enerji dönüşümünü  destekleyen adımlar içermesi ve Kasım ayında Glasgow’da  gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası İklim Zirvesi’ne liderler  seviyesinde olan ilgi dolayısıyla iyimserliğini koruduğunu söyledi. 

ABD’nin iklim değişikliği ile mücadelede küresel liderliğinin  oldukça önemli olduğunu belirten Birol, IEA’nın da mayıs ayı  içerisinde tüm dünyanın bu mücadelede izlemesi gereken bir yol  haritası yayınlayacağını aktardı. 

Karbon emisyonlarını azaltmada anahtar kelimenin ‘innovasyon’  olduğunu ileten Birol, piyasalar için gerekli teknolojilerin hala tam  anlamıyla erişilebilir olmadığını açıkladı.   

 