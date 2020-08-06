Türkiye likit doğal gaz alımını artırdı

06 Ağustos 2020

Gazprom'un Almanya'dan sonra ikinci en büyük müşterisi olan Türkiye'nin, yılın ilk yarısında Rusya'dan yaptığı doğal gaz ithalatı yüzde 41 düşüşle 4,7 milyar metreküpe gerilerken, aynı dönemde likit doğal gaz ithalatı yüzde 43 artışla 10,2 milyar metreküpe yükseldi.

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü araştırmacılarından Jonathan Stern, BOTAŞ'ın ucuz olan spot likit doğal gaz ithalatı ile rakiplerine göre fiyat avantajı sağladığını belirtti ve ekledi, "Gazprom'un ihracatı, gaz fiyatlarının petrol fiyatlarına bağlı olması sebebiyle düştü. Bu da Rusya'dan ithal edilen doğal gaz fiyatlarının BOTAŞ'ın ithal ettiği likit doğal gazdan daha pahalı olmasına sebep oluyor."

Türkiye'nin ABD'den ithal ettiği likit doğal gaz miktarı yılın ilk yarısında, bir önceki senenin toplamını aşarken, Gazprom'un Türk pazarındaki payı, 2019 yılındaki yüzde 50 düzeyinden, yüzde 20 düzeyine geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı gaz analisti Gergely Molnar, "Türkiye piyasası, ülkenin ithalat kaynaklarını çeşitlendirmesiyle, hem likit doğal gaz hem de doğal gaz konularında çok değişti." dedi.