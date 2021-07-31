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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Siirt'te petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na, Siirt'te 15 bin 326 hektar yüz ölçümüne sahip sahada 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Siirt sınırları içinde kalan bir sahada petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Siirt'te 15 bin 326 hektar yüz ölçümüne sahip sahada 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

 

 

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